Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte ikiye ayrılan bir manzara sergileyen Çıldır gölü, ilginç görüntülere sahne oldu.

Gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız isimli vatandaş, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındanki buzlar sağlam" diye konuştu.

DHA

