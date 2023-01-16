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  4. Şaşırtan görüntü! Donan gölde mangal yaktılar

Şaşırtan görüntü! Donan gölde mangal yaktılar

16.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde şaşırtan bir olaya imza atıldı. Yüzeyinin büyük bölümü donan gölde mangal yakıldı. Gölde ziyaretçilerin yaptığı mangal keyfi oldukça dikkat çekti.

Şaşırtan görüntü! Donan gölde mangal yaktılar

Ardahan-Kars illeri arasındaki, Çyüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nden şaşırtan görüntüler geldi. Gölde ziyaretçiler mangal keyfi yaptı. Donan gölde mangal yapılması oldukça dikkat çekici bulundu.

BİRÇOK KİŞİNİN UĞRAK YERİ HALİNE GELDİ

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tuttuğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, şeffaf buzuyla birçok kişinin uğrak yeri haline geldi.

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Yüzeyinin büyük bölümü donan 1959 rakımdaki göle gelen ziyaretçiler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara bindi.

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Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu gölde bazı vatandaşlar da mangal yaktı. (AA)

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Çıldır Gölü Ardahan mangal

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