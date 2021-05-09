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  4. Şaşırtan görüntü! İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi görüldü

Şaşırtan görüntü! İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi görüldü

09.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’a kilometrelerce uzaklıkta olan Yalova ve Uludağ’ın zirveleri göründü. Kartal Sahile yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar manzaranın tadını çıkarttı.

Şaşırtan görüntü! İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi görüldü

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Ülke genelinde tam kapanma kararına büyük oranda uyulduğu görülürken, gerek trafiğe çıkan araç sayısının azalması gerekse bazı fabrikaların üretime ara vermesi sonrası İstanbul’un havası temizlendi.

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YALOVA VE ULUDAĞ'IN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Havanın temizlenmesiyle görüş mesafesi de artarak Kartal Sahil’den Yalova ve Uludağ’ın zirvesi göründü. Sabah saatlerinde sahile hayvanlarını gezdirmeye gelen ve yürüyüş yapan vatandaşlar manzaranın tadını çıkarttı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul tam kapanma

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