Şaşırtan talihsizlik! Yeni aldığı otomobili bu hale geldi, gözyaşlarını tutamadı

Kaza, Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ö.C. yönetimindeki otomobil ile M.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.
Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı.
Öte yandan sürücülerden Ö.C. kaza sonrası kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı. Otomobili yeni aldığı öğrenilen Ö.C. uzun süre gözyaşı döktü.
(İHA)