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Şaşırtan talihsizlik! Yeni aldığı otomobili bu hale geldi, gözyaşlarını tutamadı

30.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü, yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre gözyaşı döken sürücü, kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı.

Şaşırtan talihsizlik! Yeni aldığı otomobili bu hale geldi, gözyaşlarını tutamadı

Kaza, Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ö.C. yönetimindeki otomobil ile M.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.

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Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

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OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞ! UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan sürücülerden Ö.C. kaza sonrası kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı. Otomobili yeni aldığı öğrenilen Ö.C. uzun süre gözyaşı döktü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza

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