Şaşırtıcı ama gerçek: Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti!

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11 önceki nesil iPhone modellerine nazaran oldukça büyük geliştirmeler ile piyasaya sunuldu. Bu geliştirmelerden biri ve belki de en büyüğü de kamera tarafında yapıldı. iPhone 11 serisi çıkmadan önce birçok iOS kullanıcısı Apple'ı diğer üreticilerin hızına yetişmemekle suçluyordu. Fakat iPhone 11 serisiyle birlikte bu suçlamalar düşmüş durumda. Zira, iPhone 11 serisinin ki özellikle iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in üçlü kamera sistemi oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu sonuçlardan oldukça memnun olan birisi ise çok yakından tanıdığınız, kulağınızın aşina olduğu bir isim.

LADY GAGA KLİBİNDE İPHONE 11 PRO KULLANDI

Lady Gaga yeni şarkısı Stupid Love'ın klibi için kameraların karşısına geçti. Fakat Lady Gaga'nın karşısına geçtiği kameralar profesyonel kameralar değil, bir iPhone 11 Pro'ydu. Ünlü şarkıcı, Stupid Love şarkısının klibinin tamamını iPhone 11 Pro ile çekerek şaşırtıcı bir çalışmaya imzasını attı. Ancak Lady Gaga'nın çektiği klip bir ilk değil. Zira, daha önce Selena Gomez ve ülkemiz şarkıcılarından Nova Norda da iPhone 11 Pro ile klip çekmişti.