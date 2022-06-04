HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Şaşırtıcı derecede tok tutan, kalorisi düşük besinler

Şaşırtıcı derecede tok tutan, kalorisi düşük besinler

04.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derdiniz sağlıklı beslenme de olsa kilo vermek de olsa beslenme rutininize kalorisi düşük besinleri eklediğinizde kazanan siz ve sağlığınız olacak. Havalar ısındığı için tatile çıkmadan önce birkaç kilo verme fikrinin cazibesi de karşı konulamaz oluyor. Birçok düşük kalorili yiyecek, öğünler arasında aç ve doymamış hissetmenize neden olabilir. Hem doyurucu hem de kalorisi düşük birçok besleyici gıda mevcuttur.

Şaşırtıcı derecede tok tutan, kalorisi düşük besinler

Kalorisi düşük, sağlıklı ve uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan besinleri beslenme listenize ekleme zamanı geldi de geçiyor bile... Alışveriş listesi hazırlarken bu besinlerden bazılarını sepete atmak isteyebilirsiniz. Bol miktarda protein ve lif içeren çok çeşitli doyurucu yiyecekler yemek, açlık hissini azaltmaya yardımcı olabilir.

YULAF

Yulafın sadece kalorisi düşük değil aynı zamanda uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir. Yulaflar, protein ve lif açısından da oldukça yüksekler.

iStock-613121170

YOĞURT

Harika bir besin olan yoğurt hem protein içeriğinin yüksek olması hem de proteinlerin yüksek biyolojik yararlılığı nedeniyle beslenme açısından çok önemlidir.

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

KIRMIZI MEYVELER

Çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen sağlığınız için harika meyvelerdir. Kırmızı meyveler vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla yüklüdür.

YUMURTA

Yumurtanın sağlığa olan faydası artık tartışılmaz bir gerçektir. Kalorileri düşük, ancak birçok hayati besin açısından zengindirler. Yumurtalar son derece besleyicidir.

iStock-1399756818

PATLAMIŞ MISIR

Yüksek lif içeriği sayesinde patlamış mısır, en doyurucu düşük kalorili atıştırmalıklardan biri olarak listelerin başında yer alıyor.

CHIA TOHUMU

Süper besin olarak adlandırılan chia tohumları, yüksek miktarda protein ve lifi düşük kaloriye sığdırır.

Somondan daha fazla omega 3 var: Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?Somondan daha fazla omega 3 var: Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

SÜZME PEYNİR

Süzme peynir harika bir protein kaynağı ve mükemmel bir atıştırmalıktır.

PATATES

Patatesler, yüksek yağlı patates kızartması ve patates cipsi ile ilişkileri nedeniyle genellikle sağlıksız ve zararlı olarak göz ardı edilir. Ancak gerçek şu ki, patatesler doyurucu ve besin açısından zengin bir diyetin önemli bir parçasıdır. Tabii haşlayıp veya fırınlayarak yediğinizde!

BAKLAGİLLER

Yüksek protein ve lif içeriği nedeniyle fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller inanılmaz derecede doyurucu olabilir.

KARPUZ

Karpuz, minimum miktarda kalori sağlarken sizi sulu ve tok tutmak için yüksek su içeriğine sahiptir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Selahattin Demirtaş' tepkisi! 'İnsanlık mıdır?'Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Selahattin Demirtaş' tepkisi! 'İnsanlık mıdır?'
Kira artışında önemli detay!Kira artışında önemli detay!
Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar varAşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Plan yapanlar dikkat! İri dolu ve hortum uyarısı geldi

Plan yapanlar dikkat! İri dolu ve hortum uyarısı geldi

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Hemen harekete geçtiler

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Hemen harekete geçtiler

İlginizi Çekebilir

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.