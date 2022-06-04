Şaşırtıcı derecede tok tutan, kalorisi düşük besinler

Kalorisi düşük, sağlıklı ve uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan besinleri beslenme listenize ekleme zamanı geldi de geçiyor bile... Alışveriş listesi hazırlarken bu besinlerden bazılarını sepete atmak isteyebilirsiniz. Bol miktarda protein ve lif içeren çok çeşitli doyurucu yiyecekler yemek, açlık hissini azaltmaya yardımcı olabilir.

YULAF

Yulafın sadece kalorisi düşük değil aynı zamanda uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir. Yulaflar, protein ve lif açısından da oldukça yüksekler.

YOĞURT

Harika bir besin olan yoğurt hem protein içeriğinin yüksek olması hem de proteinlerin yüksek biyolojik yararlılığı nedeniyle beslenme açısından çok önemlidir.

KIRMIZI MEYVELER

Çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen sağlığınız için harika meyvelerdir. Kırmızı meyveler vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla yüklüdür.

YUMURTA

Yumurtanın sağlığa olan faydası artık tartışılmaz bir gerçektir. Kalorileri düşük, ancak birçok hayati besin açısından zengindirler. Yumurtalar son derece besleyicidir.

PATLAMIŞ MISIR

Yüksek lif içeriği sayesinde patlamış mısır, en doyurucu düşük kalorili atıştırmalıklardan biri olarak listelerin başında yer alıyor.

CHIA TOHUMU

Süper besin olarak adlandırılan chia tohumları, yüksek miktarda protein ve lifi düşük kaloriye sığdırır.

SÜZME PEYNİR

Süzme peynir harika bir protein kaynağı ve mükemmel bir atıştırmalıktır.

PATATES

Patatesler, yüksek yağlı patates kızartması ve patates cipsi ile ilişkileri nedeniyle genellikle sağlıksız ve zararlı olarak göz ardı edilir. Ancak gerçek şu ki, patatesler doyurucu ve besin açısından zengin bir diyetin önemli bir parçasıdır. Tabii haşlayıp veya fırınlayarak yediğinizde!

BAKLAGİLLER

Yüksek protein ve lif içeriği nedeniyle fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller inanılmaz derecede doyurucu olabilir.

KARPUZ

Karpuz, minimum miktarda kalori sağlarken sizi sulu ve tok tutmak için yüksek su içeriğine sahiptir.



