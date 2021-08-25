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  4. Şaşkına çeviren görüntü! Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

Şaşkına çeviren görüntü! Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

25.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı. Helvacıoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şaşkına çeviren görüntü! Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelemek üzere gittiği Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde düğün konvoyunun önünü keserek, damattan bahşiş aldı. Helvacıoğlu, gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, “Güzel adetlerimizi sürdürmemiz gerekir” derken, aldığı bahşişle yakında bulunan kahvehanede vatandaşlara çay ısmarladı. Mustafa Helvacıoğlu, fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesile aktarmak gerek" ifadelerini kullandı.

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20 LİRA BAHŞİŞ ALDI, 10 KİŞİYE ÇAY ISMARLADI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı 20 liralık bahşişle 10 kişiye çay ısmarladı. Helvacıoğlu, düğün konvoyu gibi gelenek ve görenekleri devam ettirdiklerini belirterek, Melis ve Ahmet Ertürk çiftine mutluluklar diledi.

DHA

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Edirne
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