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  4. Şaşkına çeviren görüntü! Yanlarında sara nöbeti geçiren kişiye aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

Şaşkına çeviren görüntü! Yanlarında sara nöbeti geçiren kişiye aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

21.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sara hastası bir kişi kıraathanede otururken nöbet geçirdi. Kıraathanede bulunanlar ise sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sara hastası adama umursamadan okey oynamaya devam etti. İşte olayın detayları!

Şaşkına çeviren görüntü! Yanlarında sara nöbeti geçiren kişiye aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

Bursa'nın Çınarönü Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede oturan sara hastası adam, bir anda nöbet geçirdi. Hasta adamın yardımına hemen kıraathanedekiler koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, nöbet geçiren adama müdahale ederken kıraathanede bulunan çaycı çay dağıtımına devam etti. Bazı masada vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden okey oynadı.

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Nöbet geçiren adam sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anları görüntüleyen Muhsin Türker, 'Dün kıraathanede üzücü bir olay yaşandı. Kafa dağıtmak için çayımızı içip okeyimizi oynuyorduk. Sara hastası olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz bir ağabeyimiz nöbet geçirdi. Biz hemen ağbimizin yanına giderek ilk müdahalede bulunmak istedik. Su verdik ama, ilk yardım tecrübemiz olmadığı için hemen sağlık ekiplerine bilgi verdik. Sağlık ekipleri geldi, müdahalede bulundu. O esnada bazıları okey oynuyordu, bazıları ıstakalarını çevirmiş hastanın gitmesini bekliyordu. Çaycı çay dağıtımına devam ediyordu. Çok şükür durumu iyiymiş. Bugün kıraathaneye geldi çayını içti gitti." diye konuştu.

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Kıraathane sahibi ise olayı görünce 112'den yardım istediğini kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını ifade etti.

İHA

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