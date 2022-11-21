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Polis de komşular da şaşkına döndü! 'Üzerime kapıyı kilitledi' dedi, gerçek bambaşka çıktı

21.11.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşandı. Daire penceresine çıkan bir kişi, ev sahibi olan arkadaşının kendisinin üzerine kapıyı kilitleyip gittiğini iddia ederek, yardım istedi. Dairede mahsur kalan kişiyi, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelerek kurtardı. Ancak ev sahibinin komşuları, dairenin sahibinin bir haftadır umrede olduğunu belirtti. Bunun üzerine daireden çıkarılan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşte olayın detayları...

Polis de komşular da şaşkına döndü! 'Üzerime kapıyı kilitledi' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Şaşkına çeviren olay, Kaptanpaşa Mahallesi Mürüvvet Sokak üzerinde bulunan altı katlı binanın 4. katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri bir hafta önce umreye gitti. Evin boş olduğunu düşünen komşular, dairenin camına çıkan ve 'evde kilitli kaldım. Polis çağırın.' diye yardım isteyen bir kişinin olduğunu görünce olay yerine polis ve itfaiye çağırdı. İtfaiye erleri ile polis daire kapısına gitti. Kapı açılarak içeri girildi. Evde kilitli kalan kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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"BENİ BURAYYA KİLİTLEYİP GİTTİ"

Evde kilitli kalan kişi, "Evde kalıyordum. Burası benim evim değil. Arkadaşımın evi. Beni buraya kilitleyip gitti. Neden kilitledi ben de bilmiyorum." dedi.

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"NORMALDE BU EVDE KALANLAR UMREYE GİTTİ"

Mahalle sakini Osman Kütük, "Arkadaş balkona çıktı. Polis, polis diye bağırdı. Ben de polisi aradım. Kapı kırılacak dediler. Normalde bu evde kalanlar umreye gitti. Şu an evde yabancı bir kişi var. Üzerine kapı kilitlenmiş. Ben de ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

DHA

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Beyoğlu ev sahibi

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