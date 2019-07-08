HABER

Sason'da devlet hastanesi temel atma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Birkaç yıl içerisinde Batman inşallah çok nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak"

Batman'ın Sason ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı.

Mevcut Sason Devlet Hastanesinin yanında 34 milyon lira bütçe ile inşa edilecek hastane için düzenlenen törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, bugünün Sason halkı ve kendileri için mutlu bir gün olduğunu söyledi.

"Sason'un çok ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. 34 milyon liralık önemli bir yatırım. Yatırımların kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yatırım kolay değil." diyen Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, inşaatın çok hızlı şekilde tamamlanacağını ve kısa sürede hizmete ulaşılacağını aktararak, "Sağlık yatırımlarımız devam ediyor. İl merkezinde de devam eden yatırımlarımız var. Birkaç yıl içerisinde Batman inşallah çok nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de Sason'un kendileri için her zaman öncelikli bir ilçe olduğunu belirtti.

"Malumunuz ekonomik tedbirlerden dolayı yeni yatırımlar öncelenmiyordu. Devam eden yatırımların bitirilmesi için çalışılıyor." ifadelerini kullanan Özdemir, Sason için hastane inşasının önemine değindi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Sason halkına daha kaliteli daha modern sağlık hizmeti sunmak adına 50 yataklı devlet hastanesinin temelinin atıldığını belirtti.

Pamukçu, "Hastanemizde 15 poliklinik, yoğun bakım servisleri, bunun dışında palyatif bakım servisleri ve ameliyathaneler olacaktır. Bunun yanı sıra iki diş hekimliği polikliniğimizde hizmet verecektir. Bu şekilde hem Sason merkezimizde yaşayan vatandaşlarımıza hem de çevre illerden gelen vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarımız devam edecektir." şeklinde konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve vatandaşlar katıldı.

Törenin adından Kozluk'taki Kaplıca Taşlıdere Aile Sağlık Merkezinin de açılışı gerçekleştirildi.

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
Bursa’da elektrikler gitti, hayat durduBursa’da elektrikler gitti, hayat durdu
TOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldıTOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Devlet Hastanesi Sason temel atma töreni

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandalarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Trafik magandalarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı

Herkes bomba sandı! Gerçeği öğrenen şaşıp kaldı

Sosyal medyada tepki gösterilmişti! Belediye o binalar için harekete geçti

Sosyal medyada tepki gösterilmişti! Belediye harekete geçti

Doğu Karadeniz'in mitolojik adası Giresun Adası efsanelerle anılıyor

Bu adaya giden milattan önce yaşananlara tanık oluyor

Son dakika: Bursa'daki elektrik arızası kentte hayatı durdurdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.