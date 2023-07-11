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Satılan 16 dairenin 39 sahibi ortaya çıktı! Mağdur vatandaşlar isyan etti: 20 yıllık emeğimizi çöpe attık

11.07.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da bir müteahhidin 16 dairelik binayı toplamda 39 kişiye satarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü. İnşaatların bazılarının sadece temellerinin atıldığı görülürken, sosyal medyadan da grup kuran mağdur vatandaşlar duruma isyan etti. Yarım kalan inşaatların önünde toplanan vatandaşlardan biri "Bir daireyi alabilmek için 20 yıllık emeğimizi çöpe attık. Bir daireyi 2-3 kişiye satmış" sözleriyle tepki gösterdi.

Satılan 16 dairenin 39 sahibi ortaya çıktı! Mağdur vatandaşlar isyan etti: 20 yıllık emeğimizi çöpe attık

Batman’da faaliyet gösteren bir müteahhit, iddiaya göre, yapacağı dairelerin parasını alıp, birçok daireyi de birden fazla kişiye satarak kayıplara karıştı. 12’nci ayda evlerini teslim almayı bekleyen müşteriler, müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı. Kendileri gibi o bölgeden ev satın alanlara ulaşarak aralarında sosyal medya üzerinden grup kuran mağdur vatandaşlar, birbirlerine attıkları sözleşmelerin ardından gerçeğin ortaya çıkmasıyla şoku yaşadı.

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"BENİM DAİREMİ 3 KİŞİYE SATMIŞ"

20 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten Rıdvan Sezgin, “10 ay önce çocuklarım için müteahhitten daire almıştım. 20 yıllık emeğim boşa gitti. Bir daireyi alabilmek için 20 yıllık emeğimizi çöpe attık. Bir daireyi 2-3 kişiye satmış. Benim çocuklarım hasta ve engellidir. 2-3 aydır bizi oyalayıp peşinden dolaştırıyor. Şu anda da ortalıklarda yok. En önemlisi benim çocuklarımın rızkını çalmış. Sırf çocuklarıma ev alabilmek için borç yaptım. Ben bankadan kredi çektim, altın borç yaptım, eşten dosttan dolar borç yaptım. Bu paraların hepsi borçtur ve borcum yerindedir ama ortada daire yok. Çünkü benim dairemi 3 kişiye satmış. Bütün malımızı mülkümüzü bu daireye koymuşuz. Benim çocuklarım hastadır ve engellidir. Onların tedavi paralarını bile dairenin içine koymuşum. Yaklaşık 250 bin TL borç yapmışım o para da ortalıkta yok. Bütün arkadaşlarım da mağdurdur. Bunlar için yetkililerden bir ses ve destek bekliyorum” dedi.

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"DAİREMİ VE ARABAMI SATARAK BÜTÜN PARAMI ONA VERDİM"

Tanıştığı müteahhide evini, arabasını satarak bütün parasını verdiğini ileri süren Reşit Bazma ise "Ben yaklaşık 8-9 ay önce küçük ve dar olduğu için kendi evimi sattım. Müteahhit ile '4-5 ay içinde dairen hazır olacak' gibi konuşmalar geçti aramızda. Ben de ona güvenerek ve inanarak dairemi ve arabamı satarak bütün paramı ona verdim. Sonradan biz öğrendik ki bu tapuları başkalarına vermiş. Bizim elimizde senetlerimiz ve sözleşmelerimiz var. Bu daireyi hem bana hem birkaç arkadaşıma daha satmış. Yani şu anda mevcut dairemin tapulu bir sahibi var, ben ve başka bir arkadaşımız ise tapusuz sahibiyiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, şikayetçiyiz. Şu anda 16 tane alıcı olacağına 23 tane tapusuz alıcı var ortada" diye konuştu.

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"AĞZI ÇOK GÜZEL LAF YAPTI"

Daire alacağı için altınlarını bozdurup birikmiş bütün parasını müteahhide verdiğini iddia eden Aziz Zengin de şunları söyledi:
"Bir müteahhit ile tanıştım. İnşaata geldiğimizde kendisi 'burasıdır' diyerek ağzı çok güzel laf yaptı. Bu daireyi bana sattı. 'Bu daire bitirilecek ve anahtar teslimi yapılacak' dedi. Ödemenin yarısı önceden yarısı da anahtar teslimi sırasında olacaktı. Ben de gittim hanıma söyledim. Kendisine daire alacağımızı söyleyip altınlarımızı bozdurduk. Biraz birikmişimiz vardı onu da verdik. Şimdi ne adam ortada ne de kimse gelip gidiyor. Sadece şunu istiyoruz, bir yetkili araya girsin veya derdimize bir çare bulsun. Adam da ortalıkta yok. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani adam bu evi bana sattı, elimde kaşeli dekontlarım ve sözleşmelerim var ama adam ortalıkta yok."

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Batman konut

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