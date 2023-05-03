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  4. Satın almak için birbirleriyle yarıştılar! Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı

Satın almak için birbirleriyle yarıştılar! Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı

03.05.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde açık artırmaya çıkarılan 160 koçtan biri, 91 bin liraya alıcı buldu.

Satın almak için birbirleriyle yarıştılar! Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı, 20 bin dönüm alanda faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde her yıl nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık satışı, bu sene mayısın ilk haftasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk ‘Karacabey merinosu’ sahibi olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakama, 91 bin lirayla 82 numaralı koçta ulaşıldı. Şevval Ertur (22), 1,5 yaşındaki koçun sahibi oldu.

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Açık artırmayı izleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Ertur’u tebrik etti. Babasıyla mesleğini yürüttüğünü ve küçükbaş hayvan beslemeyi çok sevdiğini söyleyen Şevval Ertur, açık artırmaya ilk kez geldiğini belirterek, “82 numaralı koçu gözüme kestirmiştim, almayı çok istiyordum ve başardım. Çok güzel bir koç, çok şükür aldık. İnşallah memnun kalırız. Rekabet çok yüksekti, bir an çekilecektim ama kafama koyduğum için aldım" dedi. (DHA)

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