HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Satırında DNA'sı tespit edildi! 250 bin TL tazminat... Mantar toplamaya çıktıklarını söylemişlerdi

Satırında DNA'sı tespit edildi! 250 bin TL tazminat... Mantar toplamaya çıktıklarını söylemişlerdi

06.11.2023 15:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da el konulan satırında avlanması yasak yaban keçisinin DNA'sına rastlanan kişiye 250 bin lira tazminat uygulandı. Olayın, bölgede koruma kontrol faaliyeti sürdüren ekiplerin, şüphelilerin satır ve bıçaklarında kan lekesi olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Söz konusu kontrol faaliyetleri esnasında şüphelilerin ekiplere mantar toplamaya çıktıklarını söyledikleri kaydedildi.

Satırında DNA'sı tespit edildi! 250 bin TL tazminat... Mantar toplamaya çıktıklarını söylemişlerdi

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Finike Şefliği ekiplerinin ocak ayında yaptıkları koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme sahasında şüpheli kişiler tespit edildi.

SATIR VE BIÇAKLARIN ÜSTÜNDEKİ KAN LEKESİNİ FARK ETTİLER

Yapılan incelemede mantar toplamaya çıktığını söyleyen şüphelilerin çantalarındaki satır ve bıçakların üstünde kan lekesi bulunduğu fark edildi.

Kanın yaban keçisine ait olabileceği düşüncesiyle satır ve bıçaklara jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu.

DNA ÖRNEKLERİYLE EŞLEŞTİ

Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda satır üzerindeki kan lekesinin Finike-Sarıkaya-Kıbrıs Çayı yöresinden toplanan yaban keçisi popülasyonuna ait DNA örnekleriyle eşleştiği tespit edildi.

250 BİN TL TAZMİNAT

Bunun üzerine satırın sahibine, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 250 bin lira tazminat uygulandı. (AA)

iStock-1300706935

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürüp kafasını kesmişti! Kan donduran sözlerKız kardeşini öldürüp kafasını kesmişti! Kan donduran sözler
ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'
Kasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktıKasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya yaban keçisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.