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Satışı yasaklandı! Bir ülkeden maymun çiçeği yayılımını engellemek için yeni hamle

02.06.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ardından ortaya çıkan ve yeni bir pandemiye yol açma endişesi yaşatan maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Nijerya, maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir hamlede bulundu. Buna göre ülkede, vahşi hayvan eti satışı yasaklandı.

Satışı yasaklandı! Bir ülkeden maymun çiçeği yayılımını engellemek için yeni hamle

Dünyanın pek çok ülkesinde peş peşe yeni vaka haberlerinin geldiği maymun çiçeği virüsündeki gelişmeler herkes tarafından tedirginlikle takip ediliyor. Virüsün yayılımıyla ilgili gelişmeler araştırılırken Nijerya'dan önemli bir haber geldi. Ülkede vahşi hayvan eti satışı yasaklandı.

TALİMAT VERİLDİ

Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

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İLK ÖLÜM MAYIS SONUNDA GÖRÜLDÜ

Şimdiye kadar 21 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görüldü.

Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor.

Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ile Sierra Leone'de bu yıl 1392 şüpheli ve 44 doğrulanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (AA)

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Nijerya
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