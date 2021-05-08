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Saturday Night Live canlı izle! Saturday Night Live nasıl izlenir? Elon Musk Doge ile ilgili ne diyecek?

08.05.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk etapta, ‘Şaka’ amacıyla kurulan ancak ani yükselişleriyle birlikte ilgi gören Doge Coin, Elon Musk’ın açıklamalarıyla birlikte tavan yaptı. Musk, Saturday Night Live programında Doge Coin ile ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saturday Night Live canlı izle! Saturday Night Live nasıl izlenir? Elon Musk Doge ile ilgili ne diyecek?

Geçtiğimiz günlerde, ‘’Saturday Night Live’de Doge Coin ile ilgili açıklama yapacak mısınız?’’ sorusuna, ‘’Kesinlikle’’ diye cevap veren Elon Musk’ın açıklaması heyecan yarattı. Öte yandan Türkiye’den de yatırımcıların radarında yer alan Saturday Night Live’ın yayınlanacağı saati ve kanalı ile ilgili açıklama geldi..

SATURDAY NİGHT LİVE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uzun seneler miktar ve fiyat hareketinden yoksun işlemlerini sürdüren Doge Coin 2020’de milyarder iş insanı Elon Musk’ın tweetiyle birlikte yükselemeye başladı. Bundan dolayı dünyadaki Doge Coin yatırımcılarının hepsinin gözü Musk’ın 8 Mayıs Cumartesi (Bugün) gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda olacak. Nbc TV ekranlarında yayınlanacak Saturday Night Live, Türkiye’de 18.30’da başlayacak.

ELON MUSK DESTEKLİYOR

Milyarder iş insanı Elon Musk, Doge Coin’e olan desteğini devam ettiriyor. Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkmaya hazırlandığı Saturday Night Live programında Doge Coin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddia edilmiş ve kripto para da yükselişe geçmişti.

Saturday Night Live canlı izle! Saturday Night Live nasıl izlenir? Elon Musk Doge ile ilgili ne diyecekk

Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atması bekleniyor. Bir Twitter kullanıcısının Doge Coin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” yanıtını verdi.

ELON MUSK HAKKINDA

28 Haziran 1971 tarihinde doğan Elon Musk, Güney Afrika dışında, Birleşik Devletler ve Kanada vatandaşıdır.

Günümüzde hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşayan Elon Musk, aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.

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