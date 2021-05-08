Saturday Night Live canlı izle! Saturday Night Live nasıl izlenir? Elon Musk Doge ile ilgili ne diyecek?

Geçtiğimiz günlerde, ‘’Saturday Night Live’de Doge Coin ile ilgili açıklama yapacak mısınız?’’ sorusuna, ‘’Kesinlikle’’ diye cevap veren Elon Musk’ın açıklaması heyecan yarattı. Öte yandan Türkiye’den de yatırımcıların radarında yer alan Saturday Night Live’ın yayınlanacağı saati ve kanalı ile ilgili açıklama geldi..

SATURDAY NİGHT LİVE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uzun seneler miktar ve fiyat hareketinden yoksun işlemlerini sürdüren Doge Coin 2020’de milyarder iş insanı Elon Musk’ın tweetiyle birlikte yükselemeye başladı. Bundan dolayı dünyadaki Doge Coin yatırımcılarının hepsinin gözü Musk’ın 8 Mayıs Cumartesi (Bugün) gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda olacak. Nbc TV ekranlarında yayınlanacak Saturday Night Live, Türkiye’de 18.30’da başlayacak.

ELON MUSK DESTEKLİYOR

Milyarder iş insanı Elon Musk, Doge Coin’e olan desteğini devam ettiriyor. Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkmaya hazırlandığı Saturday Night Live programında Doge Coin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddia edilmiş ve kripto para da yükselişe geçmişti.

Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atması bekleniyor. Bir Twitter kullanıcısının Doge Coin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” yanıtını verdi.