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Savaş her an başlayabilir! ABD'nin 'seyahat kısıtlaması' dikkat çekti, İsrail ise İran'ı açık açık uyardı: Saldırırsanız yanıt veririz!

BBC BBC
12.04.2024 09:25
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ABD, İran'ın saldırı düzenleyebileceği endişesi üzerine, İsrail'deki büyükelçilik çalışanlarına seyahat kısıtlaması getirdi. İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde görevli personele, "her ihtimale karşı" Kudüs ve çevresi ile Tel Aviv ve Be'er Sheva bölgeleri dışına çıkmamaları söylendi. İsrail'den ise tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama geldi. Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'e saldırması bekleniyor.

Savaş her an başlayabilir! ABD'nin 'seyahat kısıtlaması' dikkat çekti, İsrail ise İran'ı açık açık uyardı: Saldırırsanız yanıt veririz!

ABD, İran'ın saldırı düzenleyebileceği endişesi üzerine, İsrail'deki büyükelçilik çalışanlarına seyahat kısıtlaması getirdi. İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde görevli personele, "her ihtimale karşı" Kudüs ve çevresi ile Tel Aviv ve Be'er Sheva bölgeleri dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.

İSRAİL: "İRAN SALDIRIRSA YANIT VERİRİZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise görüştüğü Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'e, İran'ın "ülke topraklarında" düzenleyeceği her saldırıya, "uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

İsrail'in 11 gün önce Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

İran saldırı sonrası misillemede bulunacağını açıklamıştı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı aradı, ülkesinin gerilimi daha fazla artırmaması çağrısı yaptı.

Her ne kadar üstlenmese de, Şam'daki saldırıyı İsrail'in düzenlediğine inanılıyor.

İran, 7 Ekim'de İsrail'de saldırılar düzenleyen Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile yine sık sık İsrail'i hedef alan Lübnan'daki Hizbullah örgütünü destekliyor.

İsrail-Hamas savaşının yayılmasına yönelik diplomatik çabaların hızlandığı bir dönemde düzenlenen Şam'daki saldırıda yaşamını yitirenler arasında, İran'ın Suriye ve Lübnan'daki elit Kudüs Gücü'nün üst düzey bir komutanı ile başka askeri yetkililer de vardı.

BIDEN İRAN'I UYARDI

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ı uyardı ve büyük bir saldırıya maruz kalması halinde İsrail'e "sarsılmaz destek" sözü verdi.

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Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da İsrail'e giderek üst düzey yetkililerle güvenlik tehdidi konulu görüşmeler yaptı. Kurella, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarından sorumlu komutanı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kurilla'nın ziyaretinin önceden planlandığını ancak "son gelişmeler" üzerine tarihinin daha erkene çekildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarını telefonla aradı; bölgede gerilimi artırmanın hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Pazar günü İran'dan üst düzey bir yetkili, "İsrail'in büyükelçiliklerinin artık güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yarına kadar İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği seferleri yarına kadar askıya almış durumda.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi de rehin alınmıştı.

İsrail'e göre rehinelerden 34'ü yaşamını yitirdi, 130'u ise hala Gazze'de.

2006'da bu yana Hamas'ın konıtrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, çoğu sivil 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


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