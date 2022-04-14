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Savaşın ilk günlerinde gündem olmuştu! Ukrayna’nın vurduğunu iddia ettiği gemiyle ilgili Pentagon'dan açıklama: İki hikaye arasında...

14.04.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus kruvazör gemisi Moskova, savaşın ilk günlerinde Karadeniz’deki Yılan Adası’na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Ukrayna, dün bu gemiyi füzeyle vurduğunu iddia etti. Dünyada gündem yaratan olayla ilgili Pentagon’dan da açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini, ne olduğundan tam olarak emin olmadıklarını söyledi. Geminin akıbeti ile ilgili olarak Rusya için “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar" dedi.

Savaşın ilk günlerinde gündem olmuştu! Ukrayna’nın vurduğunu iddia ettiği gemiyle ilgili Pentagon'dan açıklama: İki hikaye arasında...

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rus kruvazör gemisi Moskova ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Burada ne olduğundan tam olarak emin değiliz” dedi.

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"GEMİ SEYİR HALİNDE"

Moskova’nın hala denizde olduğunu aktaran Kriby, geminin seyir halinde olduğunu belirterek, “Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol’a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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Kirby, söz konusu kruvazörün Odesa’nın yaklaşık 96 kilometre güneyinde birkaç Rus savaş gemisiyle birlikte olduğunu ifade ederek, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı” dedi.

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"İKİ HİKAYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. Sullivan, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” dedi.
"Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti”
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullanılmıştı.

UKRAYNA MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Dün akşam Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, "Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Odessa Valisi Maksim Marchenko ise, "Moskova isimli gemi Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Moskova kruvazörü, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz’de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası’na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.

Rusya’nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980’lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya’nın Suriye’de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı. (İHA)

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