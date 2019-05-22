Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı kararlaştırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre isteyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağını belirterek, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

