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Savcı Sayan'dan çok konuşulacak yeni parti iddiası: Cumhur İttifakı'na destek verecek

18.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Savcı Sayan'dan çok konuşulacak yeni parti iddiası: Cumhur İttifakı'na destek verecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddiada bulunarak, HDP'ye karşı olup terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kuracağını ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ve HDP’yi ilgilendiren önemli bir iddiayı takipçileriyle paylaştı. Başkan Sayan, HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıkladı.

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Sayan, ortaya attığı iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'na destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı.”

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(İHA)

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