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Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

19.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Genç savcının Konya'da düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZEYE BAKAN GÜL DE KATILDI

Boyalı'nın cenazesi, kentte Hacı Veyis Cami önüne getirildi. Buradaki cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Boyalı´nın babası Ali Kemal Boyalı'ya taziyede bulundu.

SAVCI

Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Bakan Gül, genç savcının tabutunu bir süre omuzunda taşıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Malatya

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