Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Rusya-Ukrayna savaşı ve SİHA açıklaması! 'Türkiye dünyada ilk 3'te'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş ve SİHA'larla ilgili soruları yanıtladı.

İsmail Demir'in açıklamalarından satırbaşları;

(Rusya-Ukrayna savaşında teknik açıdan hangi dersler çıkarıldı?) Savunma sanayii ve ihtiyacı gösteren alan çatışmaları gündeme geldiğinde birkaç kademeli çatışmadan bahsetmek mümkün. Teröristle mücadeleden başlayan terörle mücadelede ihtiyaç olanlar var. İki ülke arasında olan var.

SİHA AÇIKLAMASI

Türkiye bunların hepsini adım adım tecrübe etti. Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor. Hassas olarak yapmanız gerekiyor. Optik görmekten öte kendinizi görünmez hale getirmeniz ve hedefiniz sizi görmeden etkisiz hale getirmeniz çok geniş ölçüde teknolojik unsurun sahada olmasını gerektiren bir süreç. Bugün sahada bunları görüyoruz.

(Diğer ülkeler arasında hangi noktadayız?) Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.

2022 İHRACAT HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR

(İhracat hakkında) Son 10 yılın biraz daha ötesinde 13 kat ihracatta artış var. Önümüzdeki birkaç sene içinde artış daha yüksek. 3 milyar doları geçtik, bu seneki hedefimiz 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 2024, 2025 yıllarında katlanarak gitmesi mümkün.

Türkiye'yi artık insanlar başka bir şekilde konumlandırıyor. Kabiliyetimizin olmasının yanı sıra bilinmesi çok önemli. Biz artık bilinme seviyesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretlerde en önemli konu maddesi Savunma Sanayi. Karşı taraftan büyük ilgi görüyor.

Fuarlarda görünmenin yanında başka bir düzlemde olduğunuz görünüyor. Türkiye'de tesislerimizi görmelerini istiyoruz. Tesislerimizi görünce oluşan algı çok daha farklı.

