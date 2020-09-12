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Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İHA'lara yeni bomba geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İHA'lara yeni bomba geliyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Minyatür Bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü bildirdi. Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK SORTİDE 8 FARKLI HEDTEFE SALDIRI

Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı ile uçağın bir istasyonunda 4 adet taşınabiliyor, tek sortide 8 farklı hedefe saldırıya imkân veriyor. Açılır kanatları ile 55 NM menzildeki hedeflere karşı etkin olan Minyatür Bomba, delici burun yapısı ile güçlendirilmiş betonu delebiliyor, hassas vuruş yeteneği ile de çevreye daha az hasar verme özelliğine sahip.

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(DHA)

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