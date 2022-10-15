Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto’nun yeni çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden açıklanacak. En son çekiliş 12 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. 15 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. 15 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA - TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI EN SON NE ZAMAN AÇIKLANDI?

En son sonuçlar 12 Ekim çekilişinin ardından açıklandı. Kazandıran numaralar 4, 15, 18, 46, 85, 90, joker 86, süperstar 26 oldu.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

