Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü görevinden Sayıştay Başsavcılığına atandı. Basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş kimdir? İsmail Altıntaş nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI İSMAİL ALTINTAŞ KİMDİR?

İsmail Altıntaş 1968 yılında Bolu Merkez Ahmetler köyünde dünyaya geldi.

İsmail Altıntaş, ilkokulu köyünde, Ortaokul ve Liseyi Bolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1990'd Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

1991'de Denetçi Yardımcısı olarak Sayıştay’da göreve başladı. 2003 yılına kadar Sayıştay’da Denetçi ve Başdenetçi olarak çalıştı.

2003 yılı başında geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirildi ve bu sürede Sağlık Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu.

4 Temmuz 2003'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevine atandı.

2007'de 61. dönem olarak üst düzey bürokratlara verilen Milli Güvenlik Akademisi eğitimini tamamladı.

Altıntaş, 8 Eylül 2014'te Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri olarak atandı.

7 Haziran 2016'da Uzman Denetçi olarak Sayıştay’daki görevine yeniden başladı.

8 Haziran 2016 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi.

İsmail Altıntaş, 28 Eylül 2016 tarihli 29841 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Savunma Bakanlığının 2016/675 sayılı kararı ile Bakanlığın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, Sayıştay Başsavcılığına atandı.

Altıntaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

