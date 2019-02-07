"Sazanla dolandırıcılık" kamerada

Adana'da iş yeri sahibinin siparişi olduğu yalanıyla çalışana balık satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bakkala gelen kişi, Aysel Demirdüzen'e patronu Hasan Yüzmeç'in levrek ve çipura siparişi verdiği yalanıyla yanında getirdiği poşeti bıraktı.

Daha sonra şüpheli, yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki balıkların ücreti olan 135 lira ile önceden alacağı olduğunu belirttiği 50 lirayı istedi.

Şüpheli, Demirdüzen'in verdiği 185 lira ile bakkaldan ayrıldı.

Kadının durumu telefonla bildirdiği patronu Yüzmeç, kimseye balık siparişi vermediğini ve borcunun olmadığını söyleyerek polise başvurdu.

Demirdüzen, balıkların bulunduğu paketi incelediğinde belirtildiği gibi levrek ve çipura olmadığını, onların yerine daha ucuza satılan sazan balığı bırakıldığını fark etti.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin "yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan Erhan T. olduğunu belirledi.

Ekip, dolandırıcılık iddiasıyla Erhan T'yi merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlının araçla bakkala gelmesi, balıkları satıp parayı alarak uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

