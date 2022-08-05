Scooter kullanıcısını isyan ettiren ceza: Polisin canı sıkıldı, ceza yazdılar

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli scooter kullananlara cezai işlem uygulandı. Kaldırımda scooter kullanırken yakalanıp, ceza yazılan skuter sürücü, "Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar. Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda scooter süren ya da yolda birden fazla kişiyle scootera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.

Kaldırımda skuter kullanırken ceza yazılan Samet Öter, "427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direkt cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar" dedi. Scootera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı. (DHA)

