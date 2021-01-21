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Seat, 2021 Tarraco serisine yeni 242 Bg gücünde 2.0L TSI benzinli motor ekledi

21.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Seat, 2021 Tarraco serisine yeni 242 Bg gücünde 2.0L TSI benzinli motor ekledi

Seat, Tarraco gibi orta boy SUV için yeni bir 2.0 litrelik benzinli ünitesini tanıttı. Model için bir dizi TSI benzinli ve TDI dizel motorun yanı sıra bir de plug-in hibrid içeren güç aktarma organları ailesine katıldı.

TSI makine, halihazırda satışta olan plug-in hibrit varyantın aynısı olan 242 Bg güç ve 370 Nm tork değeris sunuyor. Bu değer elektrikli seçeneğinden 30 Nm daha az. Model 0 ila 100 km / sa arasındaki hızlanmayı hibrit modele göre 1 saniye daha erken yaparak 6.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 228 km/s. 7 ileri DSG otomatik şanzıman ve 4Drive dört tekerlekten çekiş kullanan model, WLTP ölçümüne göre 8,4 ile 9,2 l / 100 km arasında yakıt tüketim değeri sunuyor. Modelin emisyon değeri ise 191-208 g / km arasında değişiyor.

seat-tarraco

HANGİ DONANIMLAR İLE GELİYOR?

Seat'ın, İspanya'daki genel merkezinde tasarlanan ve geliştirilen, beş veya yedi koltuklu, FR ve Xcellence donanım seviyelerinde sunulan yeni Tarraco 2.0 TSI, Volkswagen Grup'un, Almanya'daki fabrikasında üretime girecek. Tesis ayrıca diğer araçların yanı sıra ikinci nesil Tiguan'ı bir araya getirmekten de sorumlu.

2019-yeni-seat-tarraco

FİYATLAR NASIL?

Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı, ancak normal Tarraco serisi Almanya'daki Stil için 30.598.66 €'dan başlıyor ve 2.0 litrelik TDI dizeli 148 Bg HP ile bir araya getirerek altı ileri manuel şanzıman ile kombine ediliyor. Öte yandan Xcellence ve FR, sırasıyla 34.010.42 € ve 35.472.61 € fiyatlarıyla satışa çıktı. İspanya'da, Style ve Xcellence sırasıyla 31.390 € ve 34.890 € olarak fiyatlandırılmış.

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