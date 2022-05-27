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Şebnem Şirin'i 11 yerinden bıçaklayan katil Furkan Zıbıncı: Olayı hatırlamıyorum

27.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sevgilisi 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edilirken, katil, olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını yineledi. Zıbıncı'nın tanık olarak ifade vermeye gelmeyen babası İsmail Zıbıncı'nın ise bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Kahreden olay geçen yıl gerçekleşmiş, Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklamıştı.

Şebnem Şirin'i 11 yerinden bıçaklayan katil Furkan Zıbıncı: Olayı hatırlamıyorum

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı'yı, otomobilini Saltak Caddesi'nde durdurarak yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Davanın ikinci duruşmasına bugün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, öldürülen Şebnem Şirin'in ailesi ve yakınları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Duruşmaya, gömlek giyip, kravat taktığı görülen tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI HATIRLAMADIĞINI TEKRARLADI

Duruşmada, mahkeme başkanı, sanık Zıbıncı'ya olay günü yaşananlara dair sorular yöneltti. Zıbıncı, ilk duruşmada olduğu gibi yine olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, daha sonra tanık olarak sanık Zıbıncı'nın kardeşi Berkan Zıbıncı ile yakın arkadaşı Mustafa Tolgay'ı dinledi. İki tanık olay günü yaşadıklarını anlattı. Şirin'in avukatı Osman Tabu iki tanığın polis ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadeler arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürdü. Tabu, tanıkların daha önce polis ifadesinde, sanık Zıbıncı ile kafe önünde Şirin'i bekledikleri yönünde ifade verdiklerini, mahkemede ise tesadüfen karşılaştıklarını anlattıklarını, sanığı korumaya yönelik hareket ettiklerini savundu.

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Osman Tabu, sanık Zıbıncı'nın babası İsmail Zıbıncı, kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa Tolgay hakkında 'suçu gizledikleri' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme suç duyurusunu kabul etmedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, sanık Zıbıncı'nın tanık olarak ifade vermeye gelmeyen babası İsmail Zıbıncı'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verip, dinlenmesi istenen diğer tanıkların belirlenmesi ve delillerin mahkemeye sunulması için duruşmayı erteledi.

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