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Seçil Erzan'dan kendisiyle görüşen avukata dikkat çeken sözler! 'Bana zorla para verenler oldu'

07.12.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin konuştuğu fon dolandırıcılığı olayının başrolü Seçil Erzan ile avukatının görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Erzan'ın avukata kendisine zorla para verenler olduğunu söylediği kaydedildi. Erzan'ın, "Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmak için elimden geleni yaptım. Çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim" dediği belirtildi. İşte detaylar...

Seçil Erzan'dan kendisiyle görüşen avukata dikkat çeken sözler! 'Bana zorla para verenler oldu'

Fon dolandırıcılığı davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan ve avukatının görüşmesinin detaylarını, Musa Kesler canlı yayında anlattı. Erzan ile avukatının parada anlaşamadığını söyleyen Kesler, "Seçil Erzan çok para verse parası olduğu anlaşılacak, çok para vermese iyi bir avukat tutamayacak. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.

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KAÇMAYI NEDEN DÜŞÜNMEDİ?

Erzan'ın hem fiili bakımdan hem de hukuki bakımdan zor durumda olduğunu belirten Kesler, Erzan'ın neden kaçmayı düşünmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Bir suç işledikten sonra kaçmak ve o firarı sürdürmek, suçu işlemekten daha zordur. Firari olmak bir anlamda açıkhava hapishanesinde kalmaktır. Profesyonel değilseniz kaçmak bir süre sonra eziyete dönüşür."

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'PLAN YAPACAK VAKTİM VE ENERJİM YOKTU'

Bir saadet zinciri oluşturulup oluşturulmadığı sorusu da gündemde ve futbolcuların suçlu olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Bununla ilgili de değerlendirmede bulunan Kesler, Erzan'ın görüştüğü avukata şunları söylediğini kaydetti;

"Ben artık sürecin nerede sona ereceği derdinde değildim. Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmak için elimden geleni yaptım. Çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim. İlk para aldıklarında beni sürekli sıkıştırıyorlardı. Akrabalarım da dahil herkese para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu."

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3 SÜRPRİZ SENARYO

Seçil Erzan olayıyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Kesler, olayda sürpriz potansiyeli olan 3 durum olduğunu dile getirdi. Bunlardan birincisinin bankanın kusurlu bulunması olduğunu dile getiren Kesler, ikinci olarak ise Seçil Erzan'ın telefonla yaptığı görüşmelerden sürprizler çıkabileceğini ifade etti. Kesler, üçüncü ve en büyük sürprizin ise Erzan'ın 12 Ocak'taki duruşmada yeni itiraflarda bulunması olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Avukat Seçil Erzan
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