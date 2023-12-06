Seçil Erzan'ın maaşı ortaya çıktı! Başı dara düşünce Diba'dan dua istemiş... Oyalama taktiği mesajlarda ortaya çıktı

Aralarında futbol dünyasının yıldız isimlerinin bulunduğu mağdurları oyalayıp bir yandan da para bulmalarını isteyen Seçil Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmasının ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka mesajlaşmada ise Erzan'ın zor durumda olduğunu söylediği, telefonunda "Diba" olarak kayıtlı bir kişiden dua istediği görüldü.

"GİZLİ FON" UMDUĞU GİBİ GİTMEDİ

Denizbank'ın Florya şubesinde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan, başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti.

Kurduğu ponzi sistemine katılan bazı yatırımcılara bir süre kar dağıtan Erzan, daha sonra yeni yatırımcı bulamadığı ve sistemi devam ettiremediği için yakayı ele verdi. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurduğu ponzi sistemiyle insanları milyonlarla lira dolandıran Erzan ile ilgili soruşturma devam ederken, savcılık dosyasına giren ve şüpheli ile mağdurlar arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı bilirkişi raporuna ulaşıldı. Raporda Erzan'ın Tanin Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'la konuşmaları, Diba isimli bir kişiden dua istediği konuşmalar ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı mağdurlarla mesajlaşmasının ekran kayıtları yer aldı. Söz konusu mesajlarda Seçil Erzan'ın kuzeni olan Tanin ve eşi Merve'nin görüşme isteklerini sürekli oyalayarak ertelediği, Erzan'ın Merve'den 300 bin dolar para bulmasını istediği görüldü.

"GÖTÜRÜRLER BENİ"

Mesajlarda Seçil Erzan'ın Merve Yılmaz'a, “Zor durumdayım. Bana bugün 250-300 ne varsa acil bulabilir misin? 30 günlük. Yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok" dediği Yılmaz'ın ise Erzan'a, “Zor durumda olduğunu sen biliyorsun ama konuşmazsan ben hiçbir şey anlayamam daha da kötüsü endişem de arttırıyor. Sen hem hiçbir şey anlatmıyorsun hem de beni anlamıyorsun moduna giriyorsun. Halbuki yüz yüze gözümün içine bakarak konuşsak çok şey anlayacağız çözeceğiz. Kimden bulayım ben de zaten yok" diye cevap verdiği görüldü.

Seçil Erzan'ın bu sefer Merve Yılmaz'a “Kime güzel kazandırdıysak, Gülnur annesi" demesi üzerine Yılmaz ise “Ayy yok, bir de inan ne olduğunu anlamadığım bir sistem var orda. Ben kendi param olsa sana vereyim ama bir daha kimseyi sokmam" cevabını verdi. Konuşmanın devamında Seçil Erzan annesine kıyamadığını eğer bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylemesi dikkat çekti. Merve Yılmaz ise konuşmanın devamında Seçil Erzan'a “Hoca ve çevresi" dediği Erzan'ın ise ben, benim çevremdeki herkesi denedim ve çıkmadı" dediği yer aldı.

DEFALARCA KONUM İSTEYEN KUZENİNİ OYALAMIŞ

Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz ile konuşmaları ise şöyle:

Tanin Yılmaz: “Yeter senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Konum at geliyorum. Veya senin dükkanda bekleyeyim. Konum at bana. Neredesin ya neredesin?"

Seçil Erzan: “Almak için uğraşıyorum."

Tanin Yılmaz: “Sen daha uğraş. Birazdan senin ofiste görüşürüz. Yalancı, bir de aldım vs diyorsun."

Seçil Erzan: “Ben dışarıdayım"

Tanin Yılmaz: “Fark etmez ben beklerim orada"

Seçil Erzan: “İzinliyim, gitmeyin oraya geçemem. Alo diyeceğim."

Tanin Yılmaz: “Derhal konum at bana derhal. Ya konum ya şube, sen karar ver. Para hazır mı?"

"DİBA"DAN DUA İSTEMİŞ

Yine bilirkişi rapordan yer alan bir mesajlaşmada ise Seçil Erzan'ın Diba isimli birinden zor durumda olduğu için dua istediği görüldü. O konuşmanın içeriği ise şöyle:

Seçil Erzan: “Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Oradan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"

Diba: “Allah'ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın. Yarın bilgi veremez misin üstlerine"

Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekiyor. Fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur."

Diba: “Sence büyütürler mi?"

Seçil Erzan: “Bilmiyorum"

Diba: “Tamam canım benim. Bu akşam ona da okuyalım, ben elimden geleni yapacağım sen merak etme."

ARDA TURAN MESAJLAŞMASININ EKRAN KAYITLARI

Ayrıca aynı bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın başka mağdurlarla mesajlaşmasının ise ekran görüntüleri yer aldı. Ekran görüntüsü bulunan mesajlaşmalardan biri de ünlü futbolcu Arda Turan'a ait.

Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'a “Seçil ne yaptın bana, bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben. İnsanların gözünde ne hale düştüm" dediği, Seçil Erzan'ın ise "Ne desen haklısın şu an çok ama çok özür dilerim" diye karşılık verdiği görüldü.

SEÇİL ERZAN'IN MAAŞI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Habertürk'ün aktardığı MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank unvanlı iş yerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75 bin 60 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

(DHA)





