HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler' Mevzular Açık Mikrofon'da 'fenomenler' ve 'kara para' masaya yatırıldı "Siz şerefsizsiniz! Kesmeyin bunu"

'Bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler' Mevzular Açık Mikrofon'da 'fenomenler' ve 'kara para' masaya yatırıldı "Siz şerefsizsiniz! Kesmeyin bunu"

06.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu fenomenlerin yaptığı işler, mal varlıkları ve kara para aklama iddiaları! Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından çok sayıda fenomen de incelemeye alınmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Feyza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç'in konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programında bu konular ele alındı. Salonda söz alan bir kişinin "Fenomenler bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler" sözleri dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 'Kara para' başlıklı 18. bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı. Programda; son günlerin en çok tartışılan konularından olan kara para aklama iddiaları ve fenomenlerin gündemden düşmeyen mal varlıklarının ele alınırken konuklar ise gazeteci Murat Ağırel, gazeteci Emrullah Erdinç ve avukat Feyza Altun oldu. Programda seyircilerin içinde yer alıp mikrofon alanlar arasında fenomenlerin ve gündemin tartışmalı fenomenlerinin avukatlarının da olduğu görüldü.

Programın ilk tanıtımı yayınlanırken videonun en başında Feyza Altun'un "Rüşvetle, parayla vatandaşın adalet duygusunu sekteye uğratan, rüşvetle suçu örtbas eden, mesleğini satan şerefsizdir, haysiyetsizdir, bu mesleğe yakışmaz, siz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Bunu kesmeyin, kesmeyin bunu" sözleri duyuldu.

m2

Murat Ağırel ise "Bak sana yemin ediyorum ben gazeteciyim, 5 tane kitap çıkardım ben sizden daha çok vergi verdim. Benim arabam yok, motorum var" şeklinde konuştu.

Diğer yandan videoda son dönemde Dilan - Engin Polat olayından sonra konuşulmaya başlanan Özlem - Tayyar Öz çiftine de programda değinildiği görüldü. Emrullah Erdinç, Öz çiftinin avukatına "Sosyal medyada müvekkillerinizin paylaşmış olduğu altın görüntüleri vardı. Onlar gerçek mi sahte mi?" diye sordu. Avukat "Onlar sahte" yanıtını verince Erdinç "O zaman müvekkilleriniz yalancı mı yani sosyal medyada yalancılık mı yapıyor" dedi.

Videoda avukatın yaptığı bir konuşma üzerine Ağırel'in ise "Bu yaptığınız konuşmayı müvekkillerinize de yapın. Video çekip benim bu terliğimi beğenmemişler diyenlere alıp o terliği bir yerlerine sokarım diyen o adam aynı konuşmayı yapın ve topluma nasıl konuşacağını öğrensin" dediği duyuldu.

m3

Programda seyirciler arasından bir kişi ise "Bu fenomen arkadaşların birçoğu bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 50 bin, 60 bin, 100 bin, 150 bin TL paylaşma parası istediler, story parası. Bunların hepsi kanıtlı." dedi.

m4

Öte yandan Feyza Altun'un "200-300 milyon da az değil mi para aklamak için ya" deyince Ağırel "200-300 milyon nasıl az olur Feyza ya sen nasıl bir paradan bahsediyorsun" yanıtını verdi. Altun ise "Dilan Polat benim dimağımı yukarı çıkarttı" ifadelerini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik
Maaşı ortaya çıktı! Başı dara düşünce "Diba"dan dua istemişMaaşı ortaya çıktı! Başı dara düşünce "Diba"dan dua istemiş
DMM'den Filistinliler ile ilgili iddiaya yanıtDMM'den Filistinliler ile ilgili iddiaya yanıt
Anahtar Kelimeler:
Feyza Altun Oğuzhan Uğur kara para fenomen
En Çok Okunan Haberler
Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Göğüslerini açan 'Laz Kızı' TikTok'ta tekrar aktif oldu! Ünlü isim tepki gösterdi: "Bir de utanmadan..."

Göğüslerini açan 'Laz Kızı' TikTok'ta tekrar aktif oldu! Ünlü isim tepki gösterdi: "Bir de utanmadan..."

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Depreme denizin altında yakalandı, korku dolu anlar

Depreme denizin altında yakalandı, korku dolu anlar

Gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Türkiye'yi etkiler mi?

Gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Türkiye'yi etkiler mi?

Aynı odayı paylaşıyorlardı, diri diri gömmüşler...

Aynı odayı paylaşıyorlardı, diri diri gömmüşler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.