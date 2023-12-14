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  4. Seçil Erzan, ünlü komedyen Ata Demirer'i de aramış, 131 saniyelik sır görüşme! Fon dolandırıcılığında yeni gelişme: O ihtimal tamamen ortadan kalktı

Seçil Erzan, ünlü komedyen Ata Demirer'i de aramış, 131 saniyelik sır görüşme! Fon dolandırıcılığında yeni gelişme: O ihtimal tamamen ortadan kalktı

14.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi mağdurların da olduğu fon dolandırıcılığında yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın ünlü komedyen Ata Demirer ile de görüştüğü ortaya çıktı. HTS kayıtlarına yansıyan 131 saniyelik görüşmenin içeriği bilinmezken iddiaya göre Erzan, ünlü komedyeni de fonuna dahil etmeye çalıştı. Öte yandan mahkemenin verdiği kararla milyon dolarlık kaybın banka tarafından karşılanması ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Seçil Erzan, ünlü komedyen Ata Demirer'i de aramış, 131 saniyelik sır görüşme! Fon dolandırıcılığında yeni gelişme: O ihtimal tamamen ortadan kalktı

Fon dolandırıcılığından tutuklanan Seçil Erzan'ın ünlü komedyen Ata Demirer ile de görüştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Erzan, Ata Demirer'i de fona dahil etmeye çalışmış. Öte yandan mağdurların bankacılık zimmeti iddiası, mahkeme tarafından yine reddedildi.

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ATA DEMİRER İLE SIR GÖRÜŞME

Bankacı Seçil Erzan, futbol camiasını, iş dünyasını, eşini, dostunu, köylülerini bile dolandırmıştı. Seçil Erzan'ın ünlü komedyen Ata Demirer ile de görüştüğü ortaya çıktı. Erzan ile Demirer'in 131 saniyelik konuşması HTS kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı. 15 Ocak'ta Erzan, Demirer'i aradı. Ünlü komedyen o çağrıya ertesi gün döndü. Yaklaşık 2 dakika süren telefon görüşmesinde neler konuşuldu bilinmiyor.

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Show Haber'in haberine göre iddiaya göre Seçil Erzan, yüksek kar vadettiği fona Ata Demirer'i de dahil etmeye çalıştı, olumsuz yanıt aldı.

O İHTİMAL TAMAMEN ORTADAN KALKTI

Öte yandan mahkemeden milyon dolarları buhar olanları yıkan bir haber geldi. Erzan paraları toplarken bazen bizzat gitmiş, bazen de para dolusu çuvallar, valizler müdürü olduğu banka şubesinde el değiştirmişti. Hatta bu yüzden kimilerini bu fonun banka tarafından yönetildiğine inandırmıştı. Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin de arasında olduğu bir grup mağdur bankacılık zimmeti suçlamasında bulunmuştu. Takipsizlik kararı çıkınca bu kez kararı, üst mahkemede şanslarını denediler. Ancak BDDK'dan da görüş alan mahkeme "Bankacılık zimmeti yok. Erzan'ın bireysel kurduğu saadet zinciri" açıklamasını yaptı. Böylece banka da üstü düzey yöneticiler de davanın dışında tutulmuş oldu. Milyon dolarlık kaybın banka tarafından karşılanması ihtimali de tamamen ortadan kalkmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
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