Seçim Bilişim Sistemi nedir, kimler kullanabilir? 14 Mayıs seçimleri için kullanılacak! Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) kullanım amacı

Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), seçime dair tüm işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgelerin üretilip seçmen kütüklerinin güncellendiği ve seçim sonuçlarının aynı anda siyasi partilerle paylaşıldığı bilgi sistemine denilmektedir. Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) kullanım amacına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte SEÇSİS hakkında merak edilenler...

SEÇSİS NEDİR, KİMLER KULLANABİLİR?

SEÇSİS'te seçmen kütükleri, seçime katılan tüm siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

Bu uygulama, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

SEÇSİS KULLANIM AMACI NEDİR?

Oy kullanacak olan vatandaşların kimlik ve adres bilgilerinin T.C. Kimlik Numarasına dayalı tek ve güncel olarak merkezi bir veri tabanında tutulması,

Seçmen kütüklerinin devamlı olarak yenilenmesi,

Seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile paylaşılması,

Seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze gönderilmesi,

Sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilere aynı anda aktarılması,

Seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yapılması,

Seçim sonuçlarını basın ve kamuoyunun web üzerinden takip edilebilmesi.

