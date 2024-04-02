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  4. Seçim bitti! Sıra itirazlara geldi 2 il ve 5 ilçede nefes kesen yarış YSK'ya taşındı

Seçim bitti! Sıra itirazlara geldi 2 il ve 5 ilçede nefes kesen yarış YSK'ya taşındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2024 12:48
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Türkiye 1 yılda 2 seçim yaşayarak yoğun bir gündemi geride bıraktı. Ancak YSK'daki mesailer henüz bitmedi. Resmi sonuçlar açıklanmadan birçok ilde nefes kesen yarışlara itirazlar yapıldı. Hatay ve Kırıkkale'de sonuçlara itiraz edilirken 5 ilçe için daha harekete geçildi. İşte YSK'daki seçim takvimi...

Seçim bitti! Sıra itirazlara geldi 2 il ve 5 ilçede nefes kesen yarış YSK'ya taşındı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Birçok kentten itiraz haberleri gelmeye başladı. Hatay ve Kırklareli illeri ile Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Çıldır, Bolu'nun Gerede, Kocaeli'nin Körfez ve Kandıra ilçelerinde son kararı seçim kurulları verecek.

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LÜTFÜ SAVAŞ: SONUCA İTİRAZ EDECEĞİZ

Hatay, seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği kentler arasındaydı. AK Partili Mehmet Öntürk'ün 345 bin 884 oy aldığı kentte, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. Belediye Başkanlığını kaybeden Savaş, sonuca itiraz edeceklerini duyurdu.

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KESİMOĞLU KIRKLARELİ'NDE İTİRAZ EDECEK

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

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AK PARTİ EMET'TEKİ SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

Kütahya'nın Emet ilçesinde kazanan; rakibi Ali Ceyhan'dan 22 oy fazla alan MHP'li Mustafa Koca oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

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ÇILDIR'DA TÜM SANDIKLAR YENİDEN SAYILACAK

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP'li rakibi Nurettin Aygün'e 452'şer oy çıktı. Eşit sayıda oy alan adaylar karara itiraz etti.Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi. Azizoğlu da tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

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AMCASINDAN 73 OY AZ ALAN YEĞEN HAREKETE GEÇTİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim yarışı; AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar ile yeğeni Akif Allar arasında geçti. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar küçük bir farkla kaybeden isim oldu. Amcasından 73 oy az alan Akif Allar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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KOCAELİ'DE 2 İLÇEDE İTİRAZ EDİLDİ

Kocaeli'nin de iki ilçesinde son kararı seçim kurulları belirleyecek. Körfez ilçesinde AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı İl Seçim Kuruluna taşıyacak. Kandıra ilçesinde de AK Partili Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.

2 GÜN İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün içinde karara bağlaması şart. Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var. 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK Hatay Kırıkkale
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