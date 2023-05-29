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Seçim, Google Trends verilerine de yansıdı: ‘Euro', ‘Pirus zaferi ne demek’...

29.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu önemli gün, hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edildi. Bu durum Google Trends verilerine de yansıdı.

Seçim, Google Trends verilerine de yansıdı: ‘Euro', ‘Pirus zaferi ne demek’...

Cumhurbaşkanlığı seçimi, dün yapılan ikinci turla sona erdi. Türkiye'nin ikinci kez sandık başına gittiği Cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasına olan ilgi Google Trends verilerine de yansıdı.

‘EURO', ‘PİRUS ZAFERİ NE DEMEK’...

Google Trends verilerine göre; 29 Mayıs Pazartesi'nin günlük arama trendleri arasında ‘Euro’, ve ‘Pirus zaferi ne demek’ yer aldı.

türkiye1

Aynı verilere göre 28 Mayıs’ta ise, beklendiği gibi ‘Seçim sonuçları’ en trend arama oldu.

pazar türkiy

Seçim, dünya çapında birçok ülkeden de yakından takip edildi.

Bunu, Google Trends verilere de ortaya koydu.

Birçok ülkede 'Erdogan' araması ve Türkiye'deki seçimleriyle bağlantılı aramalar, ilgili arama trendleri listelerinde yer aldı.

İşte Google Trends verilerinden derlenen bazı örnekler:

  • Almanya:

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  • ABD (28 Mayıs 2023 Pazar):

abd

  • Birleşik Krallık (28 Mayıs 2023 Pazar):

uk

  • Hollanda (28 Mayıs 2023 Pazar):

hollanda

  • Yunanistan (28 Mayıs 2023 Pazar):

yunanistan


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