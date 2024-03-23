Seçim günü düğün olur mu, seçim günü düğün yapmak yasak mı? Seçim günü düğün salonları açık mı?

Seçim gününde bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından o günü kapsayan birtakım yasaklar getirilmektedir. Oy kullanma günü çoğunlukla pazar gününe denk getirildiğinden o gün nelerin yasak olduğunu bilmek önemlidir. Bu noktada seçim günü düğün yapmak konusu, evlenmeye hazırlanan birçok kişinin aklına gelen konulardan biri olabilir.

Seçim günü düğün olur mu?

Seçim günlerinde seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için bazı yasaklar devreye girmektedir. Bu yasaklar seçim günü oy verme saatinden önce başlamakta ve oy verme süreci boyunca da devam etmektedir. Seçim günleri genelde pazar günleri olduğundan o günü doğrudan kapsayan çeşitli yasaklar da devreye girmektedir. Seçim günlerinde 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun 79.maddesinde yer alan seçimlerin genel yönetim ve denetimiyle ilgili kurallar uygulanmaktadır.

Seçim günü düğün yapmak yasak mı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun Seçim Yasası’na göre oy kullanma gününde bazı yasaklar uygulanmaya başlanmaktadır. Bu noktada oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim konusu karşımıza çıkabilir. Seçim günlerinde YSK’nın belirlediği bazı yasaklar uygulandığından oy verme gününde düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlara yasak getirilmektedir. Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olmaktadır. Eğlence mekânı kategorisi içerisine giren bazı lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilmektedir.

Seçim günü düğün salonları açık mı?

Seçim günlerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği kurallar ve yasaklar geçerli olmaktadır. Bu doğrultuda oy verme gününde düğün salonu gibi eğlence mekânı özelliği taşıyan yerler, oy verme sürecince açık değildir. Ancak akşam saat 18.00’dan sonra düğün veya nişan yapılabilmektedir. Ayrıca seçmenlerin oylarını kullandığı seçim zamanında belirli saat aralığı dâhilinde alkollü içecek satışına da yasak getirilmektedir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim gününde uygulanması planlanan tüm yasaklar, kurulun resmi internet sayfasında da yer almaktadır.





