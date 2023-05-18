Seçim ikinci tura mı kaldı? Seçim 2. tur ne zaman, hangi tarihte, oy pusulası nasıl olacak? İşte sıralama!

Seçim 2. turun ne zaman gerçekleşeceği sorgulamaları hızla devam ediyor. Tüm Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için oy kullanıldı. Bölge okullarında oylarını kullanan seçmenler seçim sonuçlarını merakla beklemeye başladı. İlk tur seçim sonuçlarına ilişkin detayları YSK başkanı Ahmet Yener açıkladı. İşte konuya ilşkin detaylar...

SEÇİM İKİNCİ TURA MI KALDI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı.

YSK'ya gelen verileri açıklayan Yener, saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandıklarının yüzde 100 oranında açıldığını, yurt içi katılım oranının 88,92 olduğunu bildirdi.

Yurt dışında ise 52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktaran Yener, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söyledi.

Ahmet Yener'in, "...Böylece 6271 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir." açıklaması ile seçimlerin 2. tura kaldığı netleşti.

İKİNCİ TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade eden Yener, pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını söyledi.

KESİN SONUÇLAR 19 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK

Yener, 6271 sayılı Kanun gereğince propaganda döneminin başladığını dile getirerek, 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, YSK'ca kesin karara bağlanma tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu, bunun ardından 19 Mayıs'ta kesin sonuçların ilan edileceğini bildirdi.



