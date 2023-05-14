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SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura nasıl kalır, kalır mı? 023 Seçim sonuçları açıklanıyor

14.05.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy kullanan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yer aldı. İlk turda seçim sonuçları açıklanırken gözler seçimin ikinci tura kalma ihtimaline çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Seçim ikinci tura nasıl kalır? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura nasıl kalır, kalır mı? 023 Seçim sonuçları açıklanıyor

Seçmenler 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandılar. Seçim sonuçları saat 18:30 itibari ile açıklanmaya başlandı. Vatandaşlar seçim sonuçlarını internet üzerinden aratıyor. Seçim sonuçları anbean Mynet.com üzerinden canlı olarak aktarılıyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylama gerçekleştirilecek.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü yeniden oylamaya gerçekleştirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

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SEÇİM İKİNCİ TURA NASIL KALIR, KALIRSA NE YAPILIR?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa,ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

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Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

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MUHARREM İNCE DETAYI

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesi dün Yüksek Seçim Kurulu'na intikal etmiştir. Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. Maddesi'nde yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanlığı adaylığından aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddelerinde değerlendirilmiş ve Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı yasanın 12. Maddesi uyarınca geçerli olduğu bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” açıklamasını yapmıştı. İnce’nin çekilme kararı birinci oylamadan sonra geçerli olacak yani İnce ikinci oylamada yer almayacak.

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