SEÇİM NE ZAMAN 2023: Nasıl oy kullanırım? İlk defa oy verecekler için 6 adımda oy kullanma rehberi!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım devam ediyor. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi Türkiye'den birkaç gün önce başlıyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. İşte detaylar...

SEÇİM NE ZAMAN 2023?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarih YSK tarafından açıklandı. Böylelikle 2023 ilk tur ve ikinci tur seçim takvimi belli olmuş oldu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 18 gün kaldı. Seçim 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

6 ADIMDA OY KULLANMA REHBERİ

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.



Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın.



Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin.



Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.



Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- Pusulaları tek zarfa koyun.



Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın.



Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

