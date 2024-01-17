Seçim öncesi deprem bölgesinde son durum! 'Ölü seçmen' ve 'vatandaşlık' iddialarına YSK'dan net açıklama: '9 bilgi' detayı dikkat çekti

Türkiye seçim hazırlığını hızlandırdı! 31 Mart'a yaklaşık 2,5 ay kala Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 'Ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi iddiaları yalanlayan YSK Başkanı Ahmet Yener sistemin nasıl işlediğini de açıkladı.

MARTTA YSK DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Yener, deprem bölgesindeki durumla ilgili "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız" diye konuştu.

"BİR KİŞİNİN KAYITLARI 9 BİLGİYLE KONTROL EDİLİYOR"

Sandıkla ilgili iddialara değinen Yener şunları ifade etti:

"Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor. Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor."





