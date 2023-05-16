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  4. 'Seçim şarkısından rahatsız olup saldırdılar' iddiası! Peşine siyah otomobil düştü, saldırganları sayısı giderek arttı: 'Ben yardıma geldi sanmıştım, adam...'

'Seçim şarkısından rahatsız olup saldırdılar' iddiası! Peşine siyah otomobil düştü, saldırganları sayısı giderek arttı: 'Ben yardıma geldi sanmıştım, adam...'

16.05.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün gece saatlerinde eşi, çocuğu ve yeğenleriyle evine gittiği sırada Murat Asan'ın (24) aracının seçim şarkısı çaldığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre; seçim şarkısından rahatsız olan biri araca tekme attı, Asan eve doğru yola devam ederken siyah bir otomobil takip etti. Saldırganların sayısı toplamda 3'e yükseldi. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısının açık olduğunu belirten Asan, mahalleye girmeden müziği kapattığını söyledi.

'Seçim şarkısından rahatsız olup saldırdılar' iddiası! Peşine siyah otomobil düştü, saldırganları sayısı giderek arttı: 'Ben yardıma geldi sanmıştım, adam...'

Murat Asan'ın aracı 3 kişinin saldırısı sonrası hasar gördü, Asan eşi ve çocukların yaşadığı korku dolu anları görüntüledi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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ARACA TEKME ATTI

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan (24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı. İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı.

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SİYAH OTOMOBİL TAKİP ETTİ

Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı. Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu. 

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"'SEN BU MAHALLEDE BU ŞARKIYI NASIL DİNLERSİN' DEDİLER"

Asan, yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 01.20 civarlarında ağabeyimden çıkıp kendi evime gitmek istedim. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısı açıktı. Mahalleye girmeden müziği kapattım. Araçta çocuk varken ne kadar müziği açabilirim, ne kadar rahatsız edebilirim. Araçta 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, 2 tane de 9 ve 13 yaşında yeğenim vardı. Evime 1 kilometre kala 45 yaşlarında kır saçlı bir adam, aracın sol arka çamurluk kısmına tekme attı. Eşim hamile olduğu için arabada çocuk olduğu için durmadım.

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İlerlemek isterken, 30 saniye geçmeden aracımın ön camına darbe aldım. Cam parçaları kızımın ayak topuğunu kesti. Orada yine durmadım. Evimin önüne gelince arkama siyah bir araç geldi. Ben yardım etmek için geldiğini sandım. Adam bağırıp çağırmaya başladı. Kendisine sarhoş olduğunu söyledim. Bana, 'Sen nasıl mahallede bu şarkıyı dinlersin, sen bu mahallenin nasıl olduğunu bilmiyor musun?' diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Eşim korkup ağlamaya başladı.

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O sırada ben polisi aramak isterken kendisi arkadaşlarını çağırdı. 3 kişi daha geldi, boğazıma yapıştı. Site sakinleri araya girmek istedi. Beni içeri aldılar ama tekrar saldırmak istediler. Mahalle sakinleri de bana şikayetçi olmamam gerektiğini söyledi. Başıma bela olacaklarını belirttiler. İçeri geçtiğimiz sırada 3 el havaya ateş açtılar. Bana bira şişesi fırlattılar. Videoda da elinde bira şişesi olduğu gözüküyor."

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Polisin kaçan 3 şüpheliyi aradığı öğrenildi.

(DHA)

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