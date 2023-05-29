Seçim sonrası ortaya çıktı: Sandıkta dikkat çeken detay! Kaç seçmen oy kullanmadı?

2023 seçimleri ilk turda hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı için oy kullanılmasının ardından 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin de tamamlanmasıyla sonuçlandı. Dünkü seçimde 64 milyon 197 bin 419 vardı. Seçmenlerden sandığa gitmeyenlerin oranı dikkat çekti.

OY KULLANMAYAN SEÇMEN SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında toplamda 197 bin 874 sandık kuruldu. 64 milyon 197 bin 419 seçmenin 53 milyon 841 bin 229'u oyunu kullandı. Buna göre; oy kullanmayan seçmen sayısı 10 milyon 356 bin 190 oldu.

GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR

Öte yandan kullanılan 53 milyon 841 bin 229 oyun 683 bin 147'si geçersiz sayıldı.



