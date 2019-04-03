Seçim sonuçlarına itirazlar

HDP'nin Şanlıurfa'nın Viranşehir, CHP'nin Siverek ilçesinde, AK Parti'nin Adıyaman'da Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde, CHP'nin Malatya'nın Akçadağ, BBP'nin de Darende ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

HDP Viranşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ilçedeki tüm sandık sonuçlarına yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini aktardı.

İtirazlarını İl Seçim Kuruluna taşıyacaklarını belirten Oktay, ilçedeki tüm oyların tekrar sayılması talebinde bulunacaklarını kaydetti.

CHP'nin Siverek ilçesinde 50 sandık sonucuna yaptığı itiraz da İlçe Seçim Kurulunca reddedildi. Partinin itirazını İl Seçim Kuruluna taşıyacağı öğrenildi.

- Adıyaman

AK Parti'nin Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine, dün Kahta, Sincik ve Tut ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın, Tut hariç diğer bölgelerde ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.