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Seçim yasakları ne zaman bitiyor, saat kaçta? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler o saatte!

14.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim yasaklarının ne zaman biteceği ile sonuçların saat kaçta belli olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa giderek oy kullanıyor. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Seçim yasakları ne zaman bitiyor, saat kaçta? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Seçim yasakları ne zaman bitiyor, saat kaçta? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler o saatte!

Seçim yasakları ve seçim sonuçları ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü hız kazandı. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri seçim sonuçlarını yakından takip edecekler. İşte detaylar...

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SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

Seçimler saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de bitecek. Seçim yasakları sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Seçimlerde sandıklar kapanana kadar propaganda içeren yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YSK seçim yasakları ile ilgili saati erkene çekmezse ilk sonuçlar saat 21.00 itibariyle gelmeye başlanacak.

Bu seçimlerin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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