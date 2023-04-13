Seçime kaç gün kaldı? 2023 seçim sayacı ile 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek olan vatandaşlar ise Seçime kaç gün kaldı? sorusuna yanıt arıyorlar. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Seçim sayacı ile 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım başladı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar sonucunda netleşti. 13 Nisan perşembe günü itibarıyla seçimlere 30 gün kaldı.

SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

