İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Bu bir yerel seçim. Bu bir seçim, savaş değil. Biz bir kavganın tarafı değiliz, demokratik rekabetin tarafıyız. Seçimin huzur içerisinde olmasını istiyoruz." dedi.

Özdağ, partisinin Çankırı İl Başkanlığınca 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta büyük bir başarıya imza atacaklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde İYİ Parti'nin etkili bir mücadele verdiğini anlatan Özdağ, "Önümüze çıkarılan engelleri teker teker aştık. Bu mücadele zor bir mücadeledir ama biz hep zor mücadelenin içinden geçerek geldik. Şimdi de Türkiye'nin milli birliğini, dirliğini, demokratik hukuk devletini tekrar tesis etmenin, güçlü bir Türkiye oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. 31 Mart bu noktada önemli bir adım olacak." diye konuştu.

Özdağ, 31 Mart'a kadar Türkiye'nin propaganda savaşı içinde olacağını vurgulayarak, seçim sürecinde her gönlün kazanılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Özdağ, şunları söyledi: