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"Seçimin huzur içerisinde olmasını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ: - "Bu bir yerel seçim. Bu bir seçim, savaş değil. Biz bir kavganın tarafı değiliz, demokratik rekabetin tarafıyız. Seçimin huzur içerisinde olmasını istiyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Bu bir yerel seçim. Bu bir seçim, savaş değil. Biz bir kavganın tarafı değiliz, demokratik rekabetin tarafıyız. Seçimin huzur içerisinde olmasını istiyoruz." dedi.

Özdağ, partisinin Çankırı İl Başkanlığınca 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta büyük bir başarıya imza atacaklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde İYİ Parti'nin etkili bir mücadele verdiğini anlatan Özdağ, "Önümüze çıkarılan engelleri teker teker aştık. Bu mücadele zor bir mücadeledir ama biz hep zor mücadelenin içinden geçerek geldik. Şimdi de Türkiye'nin milli birliğini, dirliğini, demokratik hukuk devletini tekrar tesis etmenin, güçlü bir Türkiye oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. 31 Mart bu noktada önemli bir adım olacak." diye konuştu.

Özdağ, 31 Mart'a kadar Türkiye'nin propaganda savaşı içinde olacağını vurgulayarak, seçim sürecinde her gönlün kazanılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

"Seçmen daha önce hangi partiye oy verirse versin, bu seçimde de isterse bize oy vermesin, şunun altının çizilmesini istiyorum. Bu bir yerel seçim. Bu bir seçim, savaş değil. Biz bir kavganın tarafı değiliz, demokratik rekabetin tarafıyız. Seçimin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Onun için çalışacağız. Diğer partileri siyasi rakip olarak görüyoruz. Seçmeni, kazanılması, ikna edilmesi gereken vatandaşlarımız olarak görüyoruz ama kimseyi düşman olarak görmüyoruz, görmeyeceğiz."

Ümit Özdağ, partilerinin Çankırı Belediye Başkan adayı Raif Oktay, Ilgaz Belediye Başkan adayı Hakkı Yalçın ve Korgun Belediye Başkan adayı Arif Soysal'ı kamuoyuna tanıttı.

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belediye başkan adayı çankırı İYİ parti ümit özdağ

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