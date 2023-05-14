Seçimlerde Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi merak ediliyordu! Meclis'e girdiler, işte çıkardıkları milletvekili sayısı

14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak oy sayım işlemleri devam ediyor. 60 milyondan fazla kişinin oy verdiği seçimlerde siyasi liderler ve partilerin ne kadar oy alacağı merak ediliyor. Partilerin ve ittifakların hangi ilden ne kadar milletvekili çıkaracakları da belli olmaya başladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE TİP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi ile Emek ve Özgürlük İttikafı'nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e girdi. Son verilere göre Yeniden Refah Partisi 5, TİP ise 1 milletvekili çıkarıyor. TİP'ten Can Atalay, Hatay'dan milletvekili olarak Meclis'te yer alacak.



