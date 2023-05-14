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Seçimlerde Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi merak ediliyordu! Meclis'e girdiler, işte çıkardıkları milletvekili sayısı

14.05.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunu merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışıyor. Siyasi liderlerin dışında parti ve ittifakların çıkaracakları milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah 5, TİP ise 1 milletvekili çıkarıyor.

Seçimlerde Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi merak ediliyordu! Meclis'e girdiler, işte çıkardıkları milletvekili sayısı

14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak oy sayım işlemleri devam ediyor. 60 milyondan fazla kişinin oy verdiği seçimlerde siyasi liderler ve partilerin ne kadar oy alacağı merak ediliyor. Partilerin ve ittifakların hangi ilden ne kadar milletvekili çıkaracakları da belli olmaya başladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE TİP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi ile Emek ve Özgürlük İttikafı'nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e girdi. Son verilere göre Yeniden Refah Partisi 5, TİP ise 1 milletvekili çıkarıyor. TİP'ten Can Atalay, Hatay'dan milletvekili olarak Meclis'te yer alacak.


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