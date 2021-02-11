Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi.

HEDEFLER CİRİT VE UMTAS FÜZELERİ İLE VURULDU

ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Tatbikatta askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları ortadan kaldırarak açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.