Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, kimlik gerekli mi? Geçici kimlik ve evlilik cüzdanıyla oy kullanılır mı? YSK sık sorulan sorular

Oy verme işlemlerinin başlamasıyla seçmen kağıdı ve kimlik olmadan ya da geçici kimlik ve evlilik cüzdanıyla oy kullanılıp kullanılamadığı merak edildi. 14 Mayıs'ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde adaylar yeterli oy alamamış ve seçim 2. tura kalmıştı. Oy kullanacak olan vatandaşlar sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasında oy verebilecekler. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapanacak ve oy verme işlemi sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İşte oy verme için gerekli belgeler...

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 28 Mayıs günü 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilecek.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ VE EVLİLİK CÜZDANIYLA OY KULLANILIR MI?

YSK'nın açıklamasına göre vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanabilecekler. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi ve evlilik cüzdanı gibi belgelerden herhangi biriyle oy kullanılabiliyor.

saat 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında vatandaşlar oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu seçimde milletvekili seçim pusulası olmayacak. Vatandaşlar yalnızca ilk turda %49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve %44,88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



