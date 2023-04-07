Seçmen sayısı az olan yerlerde yaşayanlar nerede oy kullanacak? YSK'dan seçmen sayısı 9 ve daha az olan yerleşim birimleri için değişiklik!

YSK'dan seçmen sayısı az olan yerleşim birimlerine yönelik flaş bir karar alındı. Buna göre 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmen sayısının 9 ve daha az olduğu yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmayacak. Peki, seçmen sayısı az olan yerlerde yaşayanlar nerede oy kullanacak? İşte ayrıntılar...

YSK'DAN SEÇMEN SAYISI AZ OLAN YERLERE İLİŞKİN KARAR

YSK, 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmen sayısının 9 ve daha az olduğu yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasına, bu yerlerdeki seçmenlerin uygun görülecek yerlerde oy kullanmasının sağlanmasına karar verdi.

Cizre İlçe Seçim Kurulu, Güçlükonak ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde seçmen sayısının sıfır, Ağaçyurdu köyünde seçmen sayısının 2, Demirboğaz köyünde ise 7 olduğunu bildiren bir yazının ardından YSK, 12 Nisan'da yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi işleminin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapıldıktan sonra, seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulamayacağına karar verdi.

SEÇMEN SAYISI AZ OLAN YERLERDE YAŞAYAN KİŞİLER NEREDE OY KULANACAK?

YSK, bu yerleşim yerlerindeki seçmenlerin, ilgili ilçe seçim kurullarınca belirlenecek en yakın yerleşim yerlerindeki sandık alanlarına dahil edilmesini, bu işlemin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS üzerinden yapılmasına hükmetti.

